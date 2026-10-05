Fechas claves para las elecciones del 29 de noviembre: comienzo de campaña, voto por correo, presentaciones de candidaturas...

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha hecho oficial este lunes, 5 de octubre, las próximas elecciones que tendrán lugar en España el 29 de noviembre, día clave marcado en el calendario español y dónde 38 millones de personas, tanto residente en la propia nación como fuera de ella, están llamados a las urnas para elegir democráticamente el futuro del país.

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De este modo, son varias las fechas claves que hemos de conocer de cara al próximo 29N, desde la publicación en Boletín Oficial del Estado como el plazo para solicitar el voto por correo o el fin de la campaña electoral, son muchos los días marcados en el calendario español de los que habrá que estar pendientes. Así pues, estas son las fechas para las decimoséptimas elecciones generales.

Inicios desde el 6 de octubre al 12 de noviembre de 2026

Desde que se hiciera el anuncio político de la convocatoria este 5 de octubre de 2026, al poderse publicar en el BOE al día siguiente, ese mismo 6 de octubre ya se podrá solicitar el voto por correo, por lo que hasta el 19 de noviembre, más de dos millones y medio de personas podrán realizar la solicitud.

Como en todas las elecciones, desde el primero de los días y hasta el décimo, es decir, hasta el 16 de octubre será el día marcado para presentar a la Junta Electoral las diferentes coaliciones para así ser aprobadas. Más tarde, del decimoquinto día al vigésimo, es decir, del 22 al 26 de octubre, se podrán presentar las posibles candidaturas para que sean publicadas el 28 de octubre. Eso sí, no será hasta el 30 de octubre de 2026 cuando sea la fecha límite para comunicar cualquier tipo de irregularidad por parte de la Junta Electoral.

De ahí, nos marcharemos al 3 de noviembre para publicar las candidaturas proclamadas, el 5 de noviembre para presentar los recursos de esas proclamaciones, al 7 de noviembre para resolver dichos recursos, hasta el 9 de noviembre para el final de plazo para recurrir al Tribunal Constitucional y este tendrá hasta el 12 de noviembre para que el Tribunal Constitucional resuelva.

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Inicio de la campaña electoral y plazos finales

El comienzo de la campaña electoral será el 13 de noviembre a las 00:00 horas. Seis días después, el 19 de noviembre, será el plazo final para solicitar el voto por correo. Cuatro días después, el 23 de noviembre, será el último día para publicar cualquier tipo de encuesta electoral, mientras que el 25 de noviembre será el último día para poder votar por correo.