La Federación de Asociaciones de Vecinos, Consumidores y Usuarios de Salamanca (FEVESA) pide información sobre la posible supresión del tren directo Salamanca-Barcelona. Además, notifica que en caso de confirmarse la pérdida de esta conexión directa iniciarán movilizaciones.

Tras el anuncio de Renfe de la posibilidad de que se suprima este servicio entre Salamanca y Barcelona, esta asociación de vecinos salmantina se ha pronunciado, indicando una "profunda preocupación", según indican en un comunicado que han hecho llegar a los medios de comunicación, donde también exponen que si esto se confirma "no solo se perdería la conexión directa con Barcelona, sino que también se vería afectada de manera significativa la conexión con Valladolid, al eliminarse una de las frecuencias actuales", suponiendo un retroceso en las comunicaciones ferroviarias de Salamanca.

En este comunicado, concluyen diciendo que "Salamanca no puede permitirse continuar perdiendo servicios ferroviarios, profundizando aún más el aislamiento de la ciudad y la provincia, afectando especialmente a quienes dependen del transporte público para sus desplazamientos".