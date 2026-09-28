Los colegios de Salamanca podrán apuntarse para recibir gratis frutas, hortalizas y leche durante el curso 2026-2027

Los colegios que deseen participar en el 'Programa Agricultores y Ganaderos del Futuro' y en el de 'Cadena de Valor Joven' podrán empezar a apuntarse a partir de este 29 de septiembre.

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Este lunes ha salido pública la resolución en el BOCYL donde se convoca la participación de los centros educativos de Castilla y León en los programas escolares, para el curso 2026-2027, impulsados por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental junto con las consejerías de Sanidad y Bienestar Social y de Educación.

La finalidad de este programa es "fomentar el consumo de frutas, hortalizas y leche y otros productos lácteos por los escolares a fin de incrementar de forma duradera en sus dietas la proporción de esos productos durante la etapa de formación de sus hábitos alimentarios, contribuyendo de ese modo a la consecución de los objetivos de la PAC, en particular estabilizar los mercados y garantizar la disponibilidad de los suministros, tanto actuales como futuros, para lo cual se determina la ayuda de la Unión para financiar o cofinanciar la distribución de esos productos a los niños de centros de enseñanza".

Cada colegio participante deberá llevar a cabo una serie de trámites administrativos para la licitación de los suministros de productos ofertados. Cada centro recibirá un reparto concreto de frutas y hortalizas que se distribuirán de forma gratuita como son peras, manzanas y zanahorias.

Los suministros se realizarán desde finales del segundo trimestre del curso y durante el tercer trimestre, debiendo haberse finalizado el 17 de junio (las raciones de peras, manzanas y zanahorias IV gama se entregarán, preferiblemente, en semanas diferentes cada una de ellas).

A lo largo del segundo y tercer trimestre se realizarán distintas actividades en formato presencial y/o online, que se desarrollarán como medidas de acompañamiento al suministro de frutas y hortalizas. Entre dichas actividades figuras talleres de degustación de frutas y hortalizas para los alumnos de primaria; reparto de materiales para apoto de los huertos escolares para todos los ciclos participantes; y a mayores participarán en la visita a dos ferias en Soria y Burgos.

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Podrán participar todos los centros educativos ubicados en Castilla y León que pertenezcan a alguna de las siguientes categorías: educación infantil segundo ciclo, educación primaria, educación secundaria obligatoria, bachillerato, formación profesional de grado básico o grado medio y centros de educación especial.

En el caso del consumo de la leche, se realizará un mínimo de dos entregas distanciadas al menos por un mes y se repartirá tanto leche normal como leche sin lactosa; dentro de este programa se hará una visita a una lechería de Zamora y León y a una quesería de Salamanca.

Dentro de este mismo programa lo que se pretende es que los alumnos descubran y se familiaricen con la actividad agrícola y ganadera, que también conozcan la importancia que la agricultura y la ganadería tienen para el conjunto de la sociedad. Se quiere que los alumnos alcancen unos hábitos de alimentación saludable y que conozcan las nuevas tecnologías empleadas en las explotaciones.

Después, a mayores se concienciará sobre la cadena de valor y lo que representa; se quiere reconocer la labor de los agricultores y ganaderos de la Comunidad; dar visibilidad a la mujer rural; atraer talento femenino y masculino; fijar población en el medio rural y contrarrestar mensajes negativos que distorsionan la realidad del sector agroalimentario.

Desde la Junta de Castilla y León estiman que participen 140.000 alumnos congregados en un total de 650 centros.