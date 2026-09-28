El PSOE cifra en cerca de 9 millones de euros la inversión ejecutada este año en las carreteras estatales de Salamanca

El PSOE de Salamanca asegura que el Gobierno de España ha ejecutado durante este año cerca de 9 millones de euros en contratos de conservación y explotación de las carreteras estatales de la provincia, según los últimos datos disponibles.

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Los socialistas salmantinos han puesto en valor estas inversiones, que, según señalan, han permitido realizar actuaciones destinadas a mantener las condiciones de circulación y mejorar la seguridad en algunos de los principales corredores viarios de la provincia.

Entre las actuaciones que destaca el PSOE se encuentran diferentes intervenciones en la A-62 y la A-66. En la A-62 se han realizado trabajos de rehabilitación del firme en dos tramos: entre La Rad y Aldehuela de la Bóveda, con un presupuesto de 484.037 euros, y entre Barbadillo, Calzada de Don Diego, Canillas de Abajo y Robliza de Cojos, con una inversión de 490.649 euros.

A estas actuaciones, según los socialistas, se suman las obras de emergencia para la reparación del firme en la A-62, en el corredor de Martín de Yeltes, Valdecarpinteros y Ciudad Rodrigo, así como en la A-66 hacia Guijuelo y la comarca de Béjar. El importe de esta actuación asciende, según el PSOE, a 4.937.485,87 euros.

El Ministerio de Transportes también dispone de contratos de conservación de las carreteras estatales de Salamanca. En 2024 adjudicó uno de estos contratos para el sector SA-01 por 15,7 millones de euros sin IVA, con una duración de tres años.

El PSOE también destaca diferentes obras destinadas a mejorar la seguridad vial. En la N-630, los socialistas señalan la actuación para convertir en glorietas cerradas las intersecciones de Fresno Alhándiga y Vallejera de Riofrío, con un presupuesto de 476.917 euros.

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En la SA-20, Ronda Sur de Salamanca, destacan igualmente la construcción de una pasarela peatonal en Carbajosa de la Sagrada, con una inversión de 499.454 euros, que, según el partido, ha mejorado las condiciones de seguridad de los desplazamientos peatonales.

El PSOE incluye asimismo entre las actuaciones de conservación los trabajos en la SA-20, N-501 y N-620, dentro de un contrato de conservación y mantenimiento de firmes para el periodo 2024-2027, cuyo presupuesto aproximado sitúan en 2 millones de euros.

Además, recuerdan también el proyecto para remodelar el enlace de Buenos Aires y conectar de forma directa la A-66 con la A-62, con una inversión estimada de 15,7 millones de euros.

El proyecto fue aprobado por el Ministerio de Transportes en abril de 2026, según consta en el Boletín Oficial del Estado. La actuación contempla, entre otras medidas, la construcción de dos viaductos, además de diferentes modificaciones en los accesos y conexiones del enlace.

El secretario general del PSOE de Salamanca y diputado en el Congreso, David Serrada, ha defendido que la conservación de las carreteras debe ser una prioridad por su incidencia en la movilidad y en la actividad económica de la provincia.

“En Salamanca las carreteras son una infraestructura esencial para la vida diaria, por ellas se desplazan trabajadores, familias, estudiantes y transportistas y por eso es importante que los recursos se ejecuten y que las actuaciones lleguen al territorio”, ha señalado Serrada.

También ha insistido en la necesidad de mantener una política continuada de conservación de la red estatal y ha defendido que las actuaciones no deben limitarse a intervenir cuando aparece un problema, sino que deben incluir el mantenimiento de los firmes y la mejora de los puntos que presenten dificultades.