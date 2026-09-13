El grupo salmantino 'La Duda Ofende' tocará este lunes en el parque Elio Antonio de Nebrija

La música en directo volverá este lunes, 14 de septiembre, al parque Elio Antonio de Nebrija de Salamanca. La actuación del grupo local La Duda Ofende, que tuvo que ser suspendida el pasado martes debido a la lluvia, se celebrará finalmente a las 20:30 horas en el mismo emplazamiento previsto inicialmente.

La formación salmantina integrada por Sara (voz), Juan Luis (bajo), José Luis (batería), Juan Julián (guitarra solista) y Andrés (guitarra rítmica), retomará la cita con un repertorio diseñado para todos los públicos. Su propuesta musical apuesta por versiones de grandes éxitos del pop y del rock, recorriendo un amplio abanico de temas que van desde la década de los años 80 hasta la actualidad.