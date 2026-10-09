El Hospital de Salamanca celebra una jornada de salud mental al ritmo de la música

El Hospital Universitario de Salamanca ha celebrado este viernes, 9 de octubre, la II Jornada de Visibilización de la Salud Mental CAUSA 2026, un encuentro entre profesionales sanitarios y pacientes con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora este sábado.

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Bajo el lema 'Compartir el ritmo, cuidar la salud mental', la iniciativa ha tenido la música como hilo conductor para dar visibilidad a la salud mental y fomentar el encuentro entre pacientes y profesionales.

La jornada ha contado con una exposición de obras artísticas elaboradas a mano por los propios usuarios del servicio de Salud Mental, instalada en el hall principal del hospital. Además, se ha llevado a cabo la lectura de un manifiesto.

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El encuentro ha finalizado con una sesión de baile gracias a la colaboración de la asociación Swingpática Salamanca.