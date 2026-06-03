La innovación gana terreno en Salamanca: ocho empresas emergentes crecen en el Coworking Tormes+

Ubicado en el Centro Tormes+ e integrado en el ecosistema Salamanca Tech, este espacio municipal está diseñado para apoyar a emprendedores y profesionales en las primeras fases de desarrollo de sus iniciativas, facilitándoles recursos, asesoramiento especializado y un entorno de trabajo colaborativo.

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Durante una visita a las instalaciones, el concejal de Promoción Económica destacó el papel del Coworking Tormes+ como una herramienta clave para impulsar el talento emprendedor y favorecer la creación de nuevas oportunidades económicas y laborales en la ciudad. Asimismo, subrayó el compromiso del Ayuntamiento con un modelo de desarrollo basado en la innovación, la atracción de talento y la generación de empleo de calidad.

En la actualidad, el espacio acoge empresas dedicadas a ámbitos como la inteligencia artificial, la digitalización de procesos, la tecnología aplicada al sector primario, la innovación educativa internacional y el desarrollo de soluciones LegalTech y GovTech. Estas iniciativas no solo contribuyen a dinamizar la economía local, sino que también refuerzan la posición de Salamanca como referente tecnológico y empresarial.

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