Cambio en las normas de la ITV con nuevos vehículos que pasarán la inspección cada seis meses

La Dirección General de Tráfico cambia por completo las reglas de las autocaravanas camperizadas. Esta norma ha decidido incluir este tipo de vehículos ante el protagonismo que han ganado, variando de si se trata de vehículos con la marca N o M, como ha indicado El Heraldo.
La Instrucción PROT 2026/04 expone que las autocaravanas normales con cuatro años de antigüedad tendrán que pasar la ITV cada dos años, mientras que los que superen estos años y hasta los diez tendrán que hacerlo de manera anual. A partir de cumplir la decena, se realizará cada seis meses.
En la instrucción se ha indicado que se podrán realizar las maniobras de parada y estacionamiento en las mismas condiciones que la anterior ocasión, con las mismas limitaciones que el resto de vehículo que circulen por las carreteras del ámbito estatal.
Entre las nuevas medidas, también se regulará con una nueva señal las áreas de acogida de autocaravanas como modalidad de alojamiento, esta será la señal S-128 que servirá para saber que en esa misma ubicación se encuentro un punto de vaciado para caravanas y autocaravanas.