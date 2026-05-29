La JCYL contará con un servicio especializado para atender procedimientos administrativos

La Junta de Castilla y León da luz verde a la creación de un servicio de información especializada, de manera telefónica y presencial, para atender todo tipo de información especializada referente a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades a aplicarse desde el presente año y hasta 2029 con un valor que asciende hasta casi los 739.000 euros.

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De este modo, se pretende atender llamadas de particulares que estén relacionadas con procedimientos administrativos en el ámbito de los Servicios Sociales, tramitando así gestiones y actualizaciones de datos. Por otro lado, han querido destacar que se harán cargo del ‘Club de los 60’.

Así pues, se han contratado a cinco profesionales que actuarán como teleoperadores especialistas, además de un supervisor que coordine al equipo y a un director del propio servicio. También, se generará una bolsa de refuerzo en la atención telefónica de hasta 40 horas anuales, para periodos en los que se prevea una mayor demanda.