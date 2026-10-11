La Junta de Castilla y León convoca una nueva edición del concurso escolar ‘¿Qué es para ti el 1-1-2?’ por su 25 aniversario

La Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León ha abierto la 15 edición del concurso escolar ‘¿Qué es para ti el 1-1-2?’, dirigido a estudiantes de Primaria, Secundaria y Educación Especial. Los participantes podrán enviar sus trabajos hasta el 16 de noviembre para optar a premios como material educativo, productos artísticos y entradas para eventos culturales o deportivos.

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La iniciativa busca difundir la importancia de este número gratuito de emergencias en un año especial, ya que coincide con el 25 aniversario de la primera llamada atendida por el servicio. Para conmemorarlo, se invita al alumnado a expresarse mediante dibujos en la categoría individual, o a través de vídeos, canciones, juegos y manualidades recicladas en la modalidad colectiva por aula.

El certamen abarca cinco subcategorías que van desde Primaria hasta la etapa de Transición a la Vida Adulta.