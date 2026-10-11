El presidente del Partido Popular de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha reivindicado este domingo el legado de la Escuela de Salamanca para defender que ningún gobernante puede situarse por encima de la ley y la justicia. Durante una comparecencia ante los medios en la plaza del Liceo, organizada por Nuevas Generaciones con motivo del Día de la Hispanidad, el dirigente provincial ha vinculado las ideas de la escuela salmantina sobre los límites del poder con la situación política actual, apelando a la necesidad de abrir una nueva etapa en España.

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Carbayo ha recordado que hace 500 años la Escuela de Salamanca ya estableció la premisa de que todo gobernante debe estar sometido a unos límites. A partir de este principio, el presidente provincial del PP ha acusado a Pedro Sánchez de no reconocer esos márgenes legales y ha defendido un cambio político enfocado en recuperar el respeto a las instituciones y a los principios constitucionales de unidad, libertad e igualdad entre ciudadanos y territorios.

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En su intervención, Carbayo también ha trasladado su apoyo a los ciudadanos de Ceuta, denunciando que, dos meses después de los acontecimiento acontecidos en la ciudad autónoma, el Gobierno central continúe sin dar respuestas sobre las medidas para recuperar la tranquilidad. Asimismo, ha criticado la ausencia del presidente del Ejecutivo en la visita de los Reyes a Ceuta, asegurando que el país tiene ante sí la oportunidad de poner fin a esta etapa e impulsar un proyecto de reconstrucción nacional y prosperidad.

El PP salmantino reivindica la Constitución y la unidad de España para pedir un cambio con motivo del Día de la Hispanidad

Por su parte, el presidente provincial de Nuevas Generaciones, Ángel Porras, ha reclamado también un cambio de Gobierno y ha afirmado que los jóvenes afrontan la Hispanidad con la esperanza de que sea la última bajo la gestión actual. Porras ha criticado la política migratoria y de vivienda del Ejecutivo central, señalando que los jóvenes son uno de los colectivos más perjudicados, al tiempo que ha defendido el papel activo de las nuevas generaciones para contribuir al futuro de España mediante el esfuerzo, el trabajo y el estudio.