La Junta destina 500.000 euros a reforzar la atención a mujeres prostituidas y víctimas de trata

La Junta de Castilla y León ha autorizado este jueves, en la reunión del Consejo de Gobierno, la concesión directa de 500.000 euros en subvenciones a cinco entidades especializadas del tercer sector de acción social para financiar el desarrollo del proyecto ‘Atrapadas 2027’, dirigido a mujeres prostituidas y víctimas de trata con fines de explotación sexual.

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La iniciativa, impulsada por la Dirección General de Mujer e Igualdad de Oportunidades de la Vicepresidencia Segunda, busca consolidar una red especializada de atención integral para un colectivo especialmente vulnerable.

Las entidades participantes cuentan con años de experiencia en la atención a mujeres en situación de prostitución y víctimas de trata. Su trabajo se desarrolla en colaboración con administraciones públicas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, servicios sanitarios y recursos sociales, con el objetivo de ofrecer una respuesta adaptada a las circunstancias de cada mujer.

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Atención en centros, alojamientos y unidades móviles La red dispone de distintos recursos especializados, entre ellos centros de atención, recursos de alojamiento y unidades móviles que permiten acercar la intervención a mujeres que se encuentran en entornos de prostitución o que presentan un elevado riesgo de sufrir situaciones de explotación.

Además de la atención directa, las organizaciones desarrollan acciones de prevención, sensibilización y visibilización sobre una realidad que puede generar importantes consecuencias personales, sociales y emocionales.

El proyecto ‘Atrapadas’ comenzó a desarrollarse en mayo de 2020 con el propósito de mejorar las condiciones de vida de las mujeres atendidas y acompañarlas en sus procesos de recuperación, autonomía e inclusión social.

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Entre las actuaciones previstas se incluyen la cobertura de necesidades básicas, el asesoramiento jurídico, el apoyo en procesos de regularización administrativa, la atención psicológica y social, la orientación laboral y la formación para el empleo.