'La llamada perfecta', el nuevo taller gratuito para perros que se impartirá en Salamanca entre abril y mayo

Salamanca acogerá un nuevo taller gratuito sobre educación canina, 'La llamada perfecta', con el fin de mejorar la atención y la comunicación de los canes para que respondan a la llamada incluso con distracciones, mejorando el vínculo de atención y la comunicación.

Se trata de un taller impulsado por el Ayuntamiento con una sesión teórica online que tendrá lugar el viernes 17 de abril de 19 a 21 horas, además de sesiones prácticas los días 18 y 25 de abril, así como el 9 de mayo de 16:45 a 18:00 horas y de 18:15 a 19:30 horas.

El curso será impartido para un máximo de cinco perros por grupo, para los que se requiere de inscripción previa a través del siguiente enlace (las personas interesadas se pueden inscribir desde este viernes).

Antes de apuntarse es importante tener en cuenta estos requisitos: los perros no deben tener problemas graves de reactividad/agresividad con perros y personas; es necesario el uso de correa con un mínimo de dos metros; no se utilizarán collares de pinchos, ahorque o similares; es recomendable llevar agua premios y algún juguete tipo mordedor o pelota con cuerda.