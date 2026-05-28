MINIÑO demuestra su orgullo charro haciéndose grande en el Patio Chico de Salamanca

De este modo, se sucedían los temas que hablaban sobre esas vivencias de Salamanca, porque sí, porque todas ellas hablan de diferentes hechos que les han forjado como personas. Podrás estar de acuerdo o no, pero indudablemente tienen un mensaje que cala y que se puede escuchar de viaje, por la calle, en el trabajo o, incluso, en la cama, como ya explicó Diego Hernández en la entrevista concedida a SALAMANCA24HORAS.