Nace en Salamanca un nuevo grupo para acompañar a las familias durante la lactancia y la crianza

Salamanca ha celebrado este jueves, 8 de octubre, la II Jornada Salmantina sobre Lactancia Materna, un encuentro en el que se presentó el Grupo Galas, una iniciativa destinada a acompañar y apoyar a las familias durante la lactancia y la crianza.

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La jornada tuvo lugar a partir de las 18:00 horas en el Salón de Actos del Centro de Salud de San Juan, organizada por el Comité de Lactancia Materna del Área de Salud de Salamanca con motivo de la Semana Regional de la Lactancia Materna.

Durante el encuentro, los asistentes compartieron experiencias, consejos y recomendaciones sobre la importancia de la lactancia materna para la salud de los bebés.

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La presentación del Grupo Galas fue uno de los puntos destacados de la cita. Esta iniciativa busca ofrecer a las familias un espacio de apoyo y encuentro en el que compartir dudas y experiencias durante la lactancia y la crianza.