El parque de la Alamedilla viaja al siglo XVI con una recreación histórica de los Tercios para escolares de Salamanca

El Ayuntamiento de Salamanca, en colaboración con la Asociación Cultural Tercio de Salamanca, ha transformado esta mañana el parque de la Alamedilla en un auténtico campamento militar del Siglo de Oro. A través de dramatizaciones, juegos tácticos y recreaciones históricas, el espacio se ha convertido en un escenario educativo vivo para conmemorar el V Centenario de la Escuela de Salamanca, acercando la historia de una forma inmersiva a las nuevas generaciones.

En la actividad han participado un total de 232 escolares procedentes de cinco centros educativos de la ciudad. El objetivo fundamental de esta iniciativa es fomentar un aprendizaje vivencial, permitiendo que los estudiantes comprendan la organización, las tácticas y la vida cotidiana de los Tercios, al tiempo que analizan críticamente su relevancia histórica y su estrecho vínculo con la identidad local salmantina.

El despliegue en la Alamedilla ha incluido la instalación de un campamento de Tercio completo, donde los alumnos han podido contemplar una exposición de equipamiento militar de la época y asistir a demostraciones sobre la rutina diaria de los soldados. La jornada también ha contado con simulaciones de formaciones de combate y el uso estratégico de las armas, así como breves dramatizaciones históricas que representaron momentos clave como la firma de acuerdos de paz, ceremonias y escenas simbólicas de convivencia.

Como broche final a la experiencia, los estudiantes participaron en un juego de rol colectivo diseñado para fomentar el trabajo en equipo y la resolución colaborativa de conflictos. En esta dinámica, los grupos debieron asumir el papel de capitanes, tomando decisiones estratégicas y coordinando mini-escenas bélicas, lo que les permitió aplicar de forma práctica los conocimientos adquiridos sobre el liderazgo y la organización del siglo XVI.