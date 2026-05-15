Las personas o entidades encargadas de velar por el bienestar de la fauna podrán optar a los Premios Nacionales a la Protección Animal

Las personas o entidades encargadas de velar por el bienestar animal podrán optar a los Premios Nacionales a la Protección Animal.

El Gobierno de España, a través de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, ha convocado estos premios "para estimular y reconocer la trayectoria, dedicación y contribución de personas físicas, entidades sin ánimo de lucro y administraciones públicas a la consecución de objetivos de protección y bienestar animal".

En el Boletín Oficial del Estado (BOE) se indica que los galardones tienen "carácter honorífico" y que la resolución prevé la convocatoria del Premio Nacional de Trayectoria y Compromiso; Premio Nacional a la Mejor Iniciativa Institucional; y Premio Nacional a la Mejor Iniciativa Social.

En este caso, podrá ser candidata al 'Premio Nacional a la Trayectoria y Compromiso con la Protección Animal' cualquier persona física, nacional o extranjera, que haya desarrollado acciones dirigidas a la protección de los animales a lo largo de su trayectoria profesional o vital; podrán ser candidatas al 'Premio Nacional a la Mejor Iniciativa Institucional en Protección Animal' aquellas administraciones públicas nacionales, autonómicas y locales, y sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes; y en el caso del 'Premio Nacional a la Mejor Iniciativa Social y Comunitaria en Protección Animal' podrán optar entidades sin ánimo de lucro, asociaciones o colectivos, nacionales o extranjeras con sede en el territorio nacional.

También podrán presentarse candidaturas a favor de terceros siempre que presenten un documento en el que la persona o entidad candidata presta consentimiento (con carácter excepcional, y de forma motivada, la persona titular de la Dirección General de Derechos de los Animales podrá presentar de oficio candidaturas de terceras personas a todas las modalidades de premios que, por su relevancia, ejemplaridad, notoriedad y mérito, estime procedente).

Las candidaturas ya se pueden presentar desde este viernes, con un plazo de presentación de 20 días desde hoy.

Estos premios tienen carácter honorífico y consisten en un obsequio conmemorativo y un diploma de reconocimiento oficial.