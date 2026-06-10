“Trabajé 27 horas seguidas”: una víctima relata las presuntas condiciones de explotación en el juicio contra ocho acusados por trata en Salamanca

La Audiencia Provincial de Salamanca ha acogido este miércoles un juicio marcado por una notable expectación y la presencia de numerosos curiosos a las puertas del edificio minutos antes del inicio de juicio.

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La sesión, señalada para las 10:00 horas, ha comenzado con una petición de suspensión formulada por los letrados que ejercen la defensa de los ocho acusados. La solicitud ha obligado a los magistrados que integran el tribunal a retirarse durante varios minutos para deliberar sobre la viabilidad de continuar con la vista oral. Finalmente, el tribunal ha acordado seguir adelante con el procedimiento, una decisión que ha sido recibida con la protesta y la disconformidad de las defensas.

Las declaraciones de las testigos protegidas Las pruebas testificales han arrancado poco antes de las 10:39 horas con la declaración, por videoconferencia, de una primera testigo protegida. La mujer ha reconocido conocer previamente a una de las acusadas y ha respondido posteriormente a la batería de preguntas formulada por el Ministerio Fiscal.