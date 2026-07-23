¿Por qué se dan citas médicas con hasta tres semanas de demora en los centros de salud de Salamanca?

Son muchos los usuarios que tienen que acudir día a día a su centro de salud, ya sea por una emergencia médica o para cualquier tipo de consulta, todo tipo de recetas, servicios de enfermería o para una revisión médica. Durante el verano son muchos los facultativos que se marchan de vacaciones, dejando un puesto sin ocupar que hace que se sufran ciertos estragos en la sanidad pública.

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A pesar de haber médicos en todas las áreas de salud para atender las necesidades, la aplicación es mejorable. Realizando la petición de cita médica a través de la misma, siempre se centrará en el médico de familia que trate al paciente, ya sea un seguimiento médico o porque el paciente solicitó en su día ser atendido por ese facultativo.

A pesar de que las citas a través de la aplicación podrían llegar a demorarse hasta dentro de tres semanas, podría deberse en algunos casos a que el sistema no estudia todos los casos posibles, por lo que al estar el médico de familia de vacaciones, se otorga el día en función de la vuelta de ese profesional sanitario.

Aún así, se ha insistido en que la demora media en Atención Primaria en Salamanca es de día y medio, según el sistema de información, siendo el centro de salud de la Alamedilla en el que más se tardaría con tres días. Aún así, existen otros como el de Filiberto Villalobos con un solo día, el de San Juan de dos días o incluso en Santa Marta de Tormes con otros dos días.

Asimismo, todo podría deberse a que el sistema te adscribe a un solo cupo sin tener en cuenta el resto de situaciones. Como recomendación, desde Atención Primaria han comentado que se debería llamar al propio centro de salud o acudir al mismo para solicitar una cita temprana en caso de ser algo urgente, teniendo la posibilidad de ser revisado por otro facultativo al haber huecos libres para ese tipo de emergencia.

Bien es cierto que algunos de los pacientes que han facilitado la información sobre la demora a este tiempo han intentado ponerse en contacto con el centro de salud, proponiendo el mismo dos tipos de soluciones. Por un lado sería acudir como urgencia cualquiera de los días debido a que siempre existen ciertos huecos libres para estos casos. Por otro lado, la solución pasaría por cambiar de médico de familia y localizar algunos de los que estén disponibles, lo que haría que no se realizara el seguimiento médico oportuno y no hubiera tampoco una supervisión en el historial. Eso sí, para realizar este trámite no bastaría con hacerlo de manera telefónica, sino que se tendría que hacer de forma presencial en nuestro centro de salud.

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¿Qué hacer en caso de tener una urgencia?

Las cifras actuales de las Urgencias del hospital de Salamanca son de unas 400 de manera diaria, aún lejos de lo que se consideraría el pico de las mismas donde podrían situarse en los 500. De manera curiosa y como ocurre otros años, ha habido un descenso notable el día de la final del Mundial de 2026 (u otro evento deportivo importante), donde solamente hubo poco menos de 300 urgencias médicas.

El propio hospital de Salamanca también ha indicado a este medio que desde hace años se intenta informar a los usuarios del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca de la existencia de las Urgencias del Servicio de Urgencias de Atención Primaria de Salamanca situado en el centro de salud de San Juan, intentando diferenciar cuáles serían las más graves y cuál sería las más leves.

Si pensamos que nuestra urgencia es ciertamente grave, lo suyo sería acercarse hasta el hospital de Salamanca para ser atendido por los profesionales médicos. Por otro lado, en el caso de que sea una urgencia más leve y que no sea de vital importancia, lo más adecuado sería acercarse hasta el de la calle Valencia. En el caso de que se detecte cualquier tipo de gravedad, podrían derivar perfectamente al hospital de Salamanca, donde habría un triaje previo e incluso un diagnóstico y una valoración realizada por un facultativo.