El PP de Salamanca califica de “inaceptable” la nueva propuesta de financiación autonómica del Gobierno de España

El pasado 10 de julio, el Ministerio de Hacienda presentó a las comunidades autónomas una nueva propuesta de modificación del modelo autonómico que modifica la metodología de financiación entre los territorios españoles. Ante esta noticia, las procuradoras del PP por la provincia de Salamanca, Rosa Esteban y Carmen Bellota, han comparecido este martes para manifestar el descontento del Partido Popular: “Esta proposición pone en riesgo la prestación de unos servicios básicos en los que Castilla y León es referencia”.

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Durante su intervención, Rosa Esteban ha calificado esta propuesta de “totalmente injusta”, ya que, tal y como asegura, esta proposición “tiene en cuenta únicamente el factor de población”, quedando “absolutamente al margen el problema de la despoblación”: “Penaliza especialmente a aquellas comunidades autónomas con retos demográficos, sin tener en cuenta el coste real de los servicios que se prestan”.

Con esta propuesta, tal y como asegura el PP de Salamanca, Castilla y León pierde peso relativo al sistema de financiación autonómica, pasando del 6% a un 5,6%. Además, la comunidad castellanoleonesa recibiría el 1,29% del reparto de fondos de recursos adicionales propuestos por el Gobierno de España: “El reparto de financiación adicional será 20.975 millones de euros repartidos por todo el territorio español, de los cuales a Castilla y León única y exclusivamente recibiría 271 millones”, asegura Esteban. Por esta razón, concluye que “Castilla y León es una de las comunidades más perjudicadas por esta reforma”.

Carmen Bellota, por su parte, tiene claro que este modelo no se corresponde y no responde a los intereses de Castilla y León, calificándola de “profundamente injusta para nuestra tierra”. Además, acusa al Gobierno de España de responder a los requerimientos de Esquerra Republicana: “Para mantenerse en el poder, Pedro Sánchez es capaz de imponer un modelo a costa del resto de los españoles”.

En este sentido, acusa también al Partido Socialista de Castilla y León de realizar una propuesta de financiación “que también es injusta y que no contradice la propuesta de Sánchez”: “Los socialistas de Castilla y León han vuelto a demostrar que anteponen los intereses de Pedro Sánchez a los intereses de los castellanos y leoneses”, concluye Bellota, añadiendo que desde el PSOE “se han limitado a justificar y blanquear una propuesta nacida de las exigencias del independentismo catalán”.

Motivos por los que esta propuesta “perjudica a la comunidad de Castilla y León” Para más detalle, Rosa Esteban ha pormenorizado las razones técnicas y estructurales por las que desde el Partido Popular consideran que el proyecto resulta injusto para la región. Entre ellas, destaca la pérdida de ponderación del envejecimiento de la población mayor de 65 años.

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Además, se encuentra también la reducción del peso otorgado a la superficie, que cae del 1,6% al 1,08%, según ha indicado la procuradora salmantina. Lo mismo ocurre con la dispersión geográfica, que pasa de valorarse en un 0,6% a un 0,5%. Por lo tanto, Esteban ha remarcado que "negar estos criterios vulnera la Declaración de Santiago de Compostela, rompe el consenso alcanzado en las Cortes Autonómicas y contraviene el propio Estatuto de Autonomía".

Como muestra del desequilibrio, Esteban ha recordado que aunque Castilla y León represente un 5,29% de la población nacional, sostiene el 17% de la red de carreteras autonómicas y el 19% de la superficie forestal y de la Red Natura de España. Pese a esta carga territorial, la comunidad quedaría excluida de nuevos instrumentos como el fondo IVAPIMES o limitada a percibir solo un 3% del fondo climático.