El pueblo gitano celebra su 601 aniversario con multitud de actividades
Este viernes, 10 de abril, en el colegio Buenos Aires-Gabriel Martín, han tenido lugar una serie de eventos para esta efeméride
Hace un año tenía lugar una fecha muy especial, el 600 aniversario del pueblo gitano, una efeméride para concienciar sobre el estigma que se sigue produciendo y donde las asociaciones juegan un papel fundamental para luchar contra los prejuicios.
Ante esto, la Asociación Cultural Unión y Progreso Mujer Romaní, encabezada por Almudena Navarro, ha llevado la voz cantante para, no solo tender la mano a las familias que han asistido hasta el lugar, sino alzar la voz por sus derechos.
El propio acto ha incluido un manifiesto, bailes y recitales de poesía, además de un programa didáctico para contar la historia del pueblo gitano y sentir el orgullo de sus raíces.
Finalmente, la jornada también ha incluido la visita de los padres y familiares del alumnado, quienes han podido disfrutar de una de las exposiciones preparadas para ese momento.
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