'Querer no es vigilar': la próxima campaña que recorrerá Salamanca presentando el control digital como una forma de violencia

El próximo miércoles 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Con este motivo, el Ayuntamiento de Salamanca, de la mano de Miryam Rodríguez, concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, ha presentado su campaña bajo el nombre ‘Querer no es vigilar’.

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Así, con la colaboración de la Junta de Castilla y León, el consistorio busca sensibilizar y prevenir la violencia de género con un foco principal de actuación: el control digital como forma de agresión. Tal y como explican desde el Ayuntamiento, la violencia de género entre jóvenes llega en muchas ocasiones camuflada de cariño con peticiones y demandas como las siguientes: “¿Con quién hablas?”, “Pásame tu contraseña si no tienes nada que esconder” o “Comparte la ubicación por si te pasa algo”.

A raíz de escuchar este tipo de declaraciones de manera cotidiana, llega un problema que, tal y como alerta Miryam Rodríguez, es el más preocupante: la normalización. “Hoy en día, pareciera que dar acceso al móvil se ha convertido en una prueba de amor. Y no lo es. La campaña parte de esa verdad, que los propios jóvenes reconocen, para desmontarla sin sermonear”.

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En ese sentido, bajo el lema principal de ‘Querer no es vigilar’, esta campaña “tiene como objetivo que las víctimas identifiquen el control digital como una forma de violencia e injerencia en su espacio de privacidad y no como una muestra de cariño”, explica Rodríguez. Además, también busca que los agresores se vean reflejados en esas conductas y se planteen cambiarlas; y que el entorno sepa detectar las señales y conozca los recursos de ayuda existentes.

Con estos principios como foco principal, el Ayuntamiento de Salamanca difundirá la campaña desde este martes a través de todos los soportes y canales de los medios de comunicación, de las redes sociales, las páginas web y en los paneles informativos repartidos por la ciudad, así como en los autobuses urbanos.

Programación del Ayuntamiento con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género Esta campaña se complementa con una serie de actividades programadas a lo largo del mes de noviembre “para difundir y sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad de continuar trabajando para prevenir y erradicar todo tipo de violencia hacia las mujeres”.

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En este sentido, este domingo tuvo lugar la novena edición de la Carrera y Marcha Contra la Violencia de Género desde la Plaza Mayor. Además, la Torre de los Anaya acoge hasta enero la exposición de trajes charros ‘Hilos de nuestra historia’ de la Asociación de Mujeres Barroca y la Casa de la Mujer ‘Clara Campoamor’ acoge hasta el 31 de diciembre la muestra fotográfica ‘Cuando todo calla’ de Paloma Carbajal.

Por otro lado, el 25 de noviembre, a las 18:30 horas, en la Plaza Mayor se dará lectura a un manifiesto por representantes de asociaciones de mujeres de Salamanca, mientras que el alumnado del Máster Universitario de Estudios Interdisciplinares de Género de la Universidad de Salamanca procederá a la lectura del Decálogo contra la Violencia de Género.