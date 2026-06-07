La recaudación fiscal en Salamanca crece un 9,7% hasta abril de 2026

La recaudación de impuestos en la provincia de Salamanca registró un incremento del 9,7% durante el primer cuatrimestre de 2026 en comparación con el mismo periodo del año anterior, según los datos publicados por la Agencia Tributaria y difundidos por Ical.

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El crecimiento estuvo sostenido principalmente por el comportamiento del IRPF, el IVA y el Impuesto de Sociedades, que continúan siendo las principales figuras tributarias en términos de ingresos.

En el caso del IRPF, Salamanca alcanzó los 167 millones de euros, con un aumento del 9,3%, reflejando el peso de las rentas del trabajo en la recaudación total. Por su parte, el IVA, impuesto vinculado al consumo, también mostró una evolución positiva, con 126,58 millones de euros y un crecimiento del 9,8%.

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