Reconocen con medalla de plata a este proyecto del hospital de Salamanca en la Jornada de Buenas Prácticas del SNS 2025-2026

Buenas noticias para el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca al ser reconocido con la medalla de plata por el Plan de Atención al Paciente Largo Superviviente de Cáncer. Unidad de Largos Supervivientes en Oncología de la categoría Estrategia en Cáncer.
El plan es un completo programa multidisciplinar que se lleva a cabo de manera conjunta entre Atención Primaria y Atención Hospitalaria, impulsando de este modo el servicio de Oncología Médica del hospital de Salamanca.
Con este proyecto, se quiere dar cobertura de manera eficaz y eficiente al seguimiento de los pacientes largos supervivientes de cáncer. Además, cabe destacar que este servicio comenzó su actividad en mayo de 2013, consolidándose como uno de los mejores del país.