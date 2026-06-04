Salamanca premia a los mejores proyectos de la ciudad en promoción de la salud

El Ayuntamiento de Salamanca, a través de la Escuela Municipal de Salud, ha celebrado en la tarde de este jueves la II Jornada de Reconocimiento a las Buenas Prácticas en Promoción de la Salud. Este evento, arrancado a las 18:00 horas en el CMI Julián Sánchez ‘El Charro’, se ha llevado a cabo con el objetivo de "reconocer, visibilizar y poner en valor proyectos e iniciativas que contribuyen al bienestar de la ciudadanía", tal y como apunta el consistorio.

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La gala ha comenzado con la bienvenida de la concejala de Salud Pública, Vega Villar, y ha contado además con la colaboración especial de Down Salamanca, reforzando el carácter inclusivo del encuentro.