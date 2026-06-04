Salamanca premia a los mejores proyectos de la ciudad en promoción de la salud

El Ayuntamiento de Salamanca, a través de la Escuela Municipal de Salud, ha celebrado en la tarde de este jueves la II Jornada de Reconocimiento a las Buenas Prácticas en Promoción de la Salud. Este evento, arrancado a las 18:00 horas en el CMI Julián Sánchez ‘El Charro’, se ha llevado a cabo con el objetivo de "reconocer, visibilizar y poner en valor proyectos e iniciativas que contribuyen al bienestar de la ciudadanía", tal y como apunta el consistorio.
La gala ha comenzado con la bienvenida de la concejala de Salud Pública, Vega Villar, y ha contado además con la colaboración especial de Down Salamanca, reforzando el carácter inclusivo del encuentro.
Así, bajo el lema ‘Salud en Acción’, el evento ha reunido a entidades, profesionales, asociaciones, centros educativos y colectivos que desarrollan acciones innovadoras en el ámbito de la salud, la prevención y la participación comunitaria. Según concluye el Ayuntamiento de Salamanca, este encuentro "pretende consolidarse como un espacio de intercambio de experiencias, aprendizaje y reconocimiento al trabajo que diariamente realizan numerosas organizaciones comprometidas con la salud y la calidad de vida de las personas".