Las V Jornadas Científicas del IBSAL celebran su 15 aniversario en su segundo día de actividad

Las V Jornadas Científicas del Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca, que han arrancado este miércoles su segundo día de celebración, han presenciado este 3 de junio su inauguración oficial a cargo del vicerrector de Investigación, José Miguel Mateos Roco. En dicha inauguración también han estado presentes personalidades como el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo; Rosa López, la subdelegada del Gobierno en Salamanca.

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Estas jornadas, que se están llevando a cabo abiertas al público en distintos espacios de la Universidad de Salamanca, tienen como objetivo celebrar el 15 aniversario del instituto, que fue fundado en el año 2011 por el Servicio de Salud de Castilla y León, SACIR, la Universidad de Salamanca. Posteriormente, a esta institución se unió el CSIC.

En este sentido, tras la inauguración de este miércoles, se ha celebrado una mesa redonda titulada ‘15 años del IBSAL’ que analizará el pasado, presente y futuro del instituto con la participación de sus tres directores científicos: los antecesores Jesús San Miguel Izquierdo, Rogelio González Sarmiento, y el actual, Luis García Ortiz.

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Este último, García Ortiz, minutos antes de las 10:30 horas de este miércoles, ha detallado que el IBSAL, en estos 15 años de funcionamiento, “ha crecido de manera constante”: “Un instituto que empezó a nacer hace 15 años, ahora es un instituto que tiene 86 grupos de investigación, 6 áreas científicas, y más de 1.500 investigadores trabajando”.

Aunque Ortiz asegura que el objetivo es que este buen funcionamiento prosiga durante los próximos, ha reconocido que el IBSAL aún cuenta con algunos retos que asumir: “El principal reto es internacionalizar más al instituto”, asegura, detallando que, aunque cuentan con varios proyectos de carácter europeo, pretender impulsar más lo mismos.

V Jornadas Científicas del IBSAL - Andrea Mateos

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Programación de las V Jornadas Científicas del IBSAL Estas jornadas comenzaron este martes 2 de junio, con un día “dirigido a los investigadores predoctorales”, tal y como ha informado García Ortiz. Así, el martes arrancó con la Jornada Predoctoral del IBSAL en el Edificio Dioscórides, donde estuvieron presentes Jerónimo Rodríguez Beltrán, investigador del Instituto Ramón y Cajal; la subdirectora científica del IBSAL, Ángeles Almeida Parra; la investigadora postdoctoral Beatriz Martín Carro; la secretaria científica del IBSAL, Candelas Pérez del Villar Moro; el investigador principal Rubén Deogracias Pastor; y el investigador predoctoral Miguel Bastos Boente.

Este día, que buscaba “formar y orientar sobre el camino de la carrera investigadora”, se basó en talleres sobre inteligencia artificial aplicada a la investigación, divulgación científica, comunicación en congresos y elaboración del currículum académico.

En cambio, este 3 de junio se centra en la revisión de los 15 años de trayectoria del instituto, reuniendo a todos los directores científicos que ha tenido el instituto desde su creación: Jesús F. San Miguel Izquierdo (2011-2013), Rogelio González Sarmiento (2013-2023) y el actual, Luis García Ortiz. Esta jornada también cuenta con la participación de representantes de primer nivel del ámbito científico y sanitario nacional y autonómico en la mesa ‘Salud de Vanguardia: innovación e investigación’.

En la tarde de este miércoles llegará lo que García Ortiz define como una “interesante actividad”, la Jornada Ciudadana en el Centro Internacional del Español (CIE-USAL): “Desde hace tiempo trabajamos con las asociaciones ciudadanas y la jornada de esta tarde busca hablar de conceptos de participación ciudadana y dar voz a toda la ciudadanía”, detalla el director.