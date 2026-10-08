El cristo crucificado novohispano de la Catedral Vieja ha sido restaurado gracias a un proyecto de la Junta que investiga este tipo de piezas artísticas. El director general de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León, José Ramón Sola Alonso, ha acudido a la jornada técnica celebrada en la Catedral de Salamanca sobre los estudios técnicos y trabajos de restauración del cristo que han sido llevados a cabo por el Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Castilla y León. En el acto han intervenido el restaurador del centro, Juan Carlos Martín, y Juan José Calles, representante del Cabildo de la Catedral de Salamanca.

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La restauración de la pieza está incluida en el Proyecto Amate, un proyecto de investigación del Centro, que tiene como objetivo combinar técnicas de análisis material, radiografía, estudios históricos y documentación digital para identificar talleres, materiales y técnicas constructivas, contribuyendo tanto al conocimiento académico como a la correcta conservación de estas excepcionales esculturas virreinales mexicanas conservadas en Castilla y León.

El Crucificado de la Seo salmantina es una escultura realizada con materiales ligeros novohispanos tales como, el papel amate, pasta de cañeja de maíz y la madera de colorín. Atendiendo a aspectos estéticos la obra se puede datar en la transición de los siglos XVI al XVII, presenta buena hechura y armonía, con líneas elegantes en su composición. Para un mayor conocimiento de la pieza, durante los estudios previos a la restauración se ha efectuado una toma de muestras para caracterización de materiales por exámenes y estudios en el Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Castilla y León, complementados con exámenes con diversos tipos de iluminación y un estudio radiográfico (RX).

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La obra presentaba alteraciones por su ubicación a lo largo del tiempo en espacios con condiciones medioambientales incompatibles con la adecuada conservación material, y por las intervenciones anteriores que habían devaluado la calidad estética y la correcta comprensión de la escultura. Los trabajos de restauración más destacables que se han llevado a cabo en el Centro han consistido en una consolidación de los estratos de aparejos y policromías, la eliminación de repintes y la reintegración cromática de la imagen.

Esta intervención se suma a otras llevadas a cabo por el Centro en el patrimonio cultural de la Catedral de Salamanca. Anteriormente se han realizado estudios y restauración en: tres pinturas sobre tabla de Fernando Gallego (s.XV); una pintura sobre lienzo de la 'Coronación de la Virgen' (s. XVI); los retablos de la Virgen del Pópolo y la Virgen de la leche (s. XV y XVI); y diversos bienes pertenecientes al Archivo Catedralicio, entre ellos varios dibujos arquitectónicos, diseños y libros.

Presentación De La Restauración Del Crucificado De Origen Novohispano De La Catedral Vieja