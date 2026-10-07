Salamanca acoge un centenar de especialistas para estudiar las enfermedades hepáticas

Un centenar de investigadores, hepatólogos y ponentes se darán cita en Salamanca este jueves y este viernes para participar en la 8.ª Reunión de Hepatología Traslacional organizada por la Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH). Se trata de un encuentro científico dedicado a poner en común los últimos avances en el conocimiento de las enfermedades hepáticas y a favorecer la conexión entre la investigación básica, la investigación traslacional y la práctica clínica.

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La reunión, que tendrá lugar en el Salón de Actos del Edificio Dioscórides del Campus Miguel de Unamuno de la Universidad de Salamanca, contará con 28 ponentes y moderadores y tendrá una marcada dimensión internacional, con la participación de especialistas e investigadores procedentes, entre otros países, de Italia, Reino Unido, Francia, Alemania, Estados Unidos, Japón, Países Bajos, Polonia, República Checa y Grecia. El programa científico se articula en torno a siete sesiones temáticas, tres conferencias magistrales (Keynote Lectures) y una mesa redonda, además de incluir la presentación de 14 comunicaciones orales seleccionadas y 19 trabajos en formato póster.

El encuentro ofrece así un amplio espacio para presentar resultados de investigaciones recientes y debatir los retos actuales y las nuevas oportunidades terapéuticas en hepatología. De la biología del colangiocito a las nuevas terapias contra el cáncer Uno de los grandes ejes de la reunión serán las colangiopatías y los tumores biliares, con un recorrido que abarca desde los mecanismos moleculares y celulares de la enfermedad hasta las nuevas estrategias diagnósticas y terapéuticas.

La primera jornada abordará cuestiones como la biología del colangiocito, el metabolismo y la fisiopatología de los ácidos biliares, la fibrosis y los mecanismos implicados en las colangiopatías. También se analizarán las bases clínicas y los retos terapéuticos de enfermedades como la colangitis biliar primaria, la colangitis esclerosante primaria y la enfermedad poliquística hepatobiliar.

La segunda jornada estará especialmente centrada en los tumores biliares y el colangiocarcinoma, desde su fenotipo clínico y el microambiente tumoral hasta las nuevas terapias contra este tipo de cáncer. Un tema de análisis que se hace muy necesario ya que según los datos de AEEH y ATUBIVI (la Asociación de Pacientes con Tumores de Vías Biliares), este tipo de tumores son considerados enfermedades raras y altamente agresivas: la supervivencia a 5 años sigue siendo un desafío médico, ya que es muy baja, del 20%. Representan aproximadamente el 2% de todos los casos oncológicos del país y se estima que se diagnostican cerca de 1.000 nuevos casos al año en España, aunque su incidencia ha mostrado un aumento sostenido en los últimos años. Un espacio para conectar ciencia, clínica y pacientes.

El programa incorpora asimismo una mesa redonda precisamente sobre los tumores biliares, las necesidades no cubiertas y las prioridades compartidas entre clínicos, investigadores traslacionales y pacientes. La sesión reunirá las perspectivas clínica, académica, básica y traslacional y de los propios pacientes, con el objetivo de favorecer una visión compartida de los retos que todavía persisten en este ámbito. La dimensión investigadora de este Reunión se verá reforzada por las 14 comunicaciones orales seleccionadas, en las que se presentarán trabajos sobre nuevos abordajes terapéuticos en cáncer biliar, inmunidad, microambiente tumoral, regeneración hepática, resistencia a tratamientos y nuevas dianas farmacológicas, entre otros ámbitos. A ello se suman 19 pósteres, distribuidos en áreas que incluyen la biología hepatobiliar y los mecanismos de enfermedad, el cáncer hepatobiliar, las colangiopatías y enfermedades hepáticas raras, la inflamación, inmunidad y regeneración, y la investigación clínica y traslacional en hepatología. La reunión finalizará con la entrega de premios y la clausura, como reconocimiento a las aportaciones científicas presentadas durante estas jornadas. Con esta nueva edición, la AEEH refuerza su apuesta por la hepatología traslacional como punto de encuentro entre el conocimiento generado en el laboratorio y su aplicación a los pacientes, promoviendo la colaboración y el intercambio de conocimiento entre investigadores y hepatólogos.