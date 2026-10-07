Salamanca acoge una jornada de reflexión por la celebración del Día Mundial de la Salud Mental

Llega el Día Mundial de la Salud Mental. Y con él, celebrado este sábado 10 de octubre, llega un calendario lleno de actividades de la mano de la Asociación Salud Mental Salamanca. Así, durante este mes, la provincia y la ciudad del Tormes, acogerán distintos eventos de sensibilización, participación social y encuentro con la ciudadanía.

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En concreto, el punto fuerte de estas actividades se concentra en este jueves 8 de octubre, día en el que se celebrará una jornada de diálogo entre profesionales, personas con experiencia propia en salud mental, familias, empresas y entidades sociales. La actividad comenzará a las 9:00 horas, cuando comenzarán a entrar los participantes al lugar de celebración: el Centro Municipal Integrado de Vistahermosa.

Actividaddes Día Mundial De La Salud Mental Salamanca

Así, bajo el nombre de ‘Nuevos retos de la Salud Mental en Salamanca’, la jornada acogerá tres mesas: ‘Vivir con autonomía en la comunidad’; ‘Empleo y salud mental’; y ‘Nuevas realidades y respuestas coordinadas’. Además, este evento contará con la participación de María de la Vega Villar Gutiérrez de Ceballos, concejala delegada de Salud Pública del Ayuntamiento de Salamanca.

En estas reuniones se abordarán cuestiones como la vivienda, la asistencia personal, los apoyos comunitarios, el acceso al empleo, el modelo IPS, la salud mental infanto-juvenil, el envejecimiento, las adicciones y las diferentes realidades que afectan a mujeres y jóvenes.