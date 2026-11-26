Los electores salmantinos que tengan alguna duda o incidencia durante el domingo 29 de noviembre, jornada de las Elecciones a Cortes Generales, podrán acudir al Servicio de Atención Ciudadana habilitado en el CMI Victoria Adrados.

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El servicio permanecerá abierto de 9:00 a 20:00 horas, sin interrupción, coincidiendo con el horario de apertura de los colegios electorales. Además, los ciudadanos podrán realizar sus consultas por teléfono llamando al 923 279 100, en las extensiones 7816 y 7834.

Los colegios y mesas electorales serán los mismos que en las Elecciones Autonómicas celebradas el pasado 15 de marzo, aunque habrá dos cambios correspondientes a sendas secciones del distrito 6.º.

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En concreto, ambas secciones votaban hasta ahora en la Casa de la Juventud de Garrido, situada en la calzada de Medina, 2, que actualmente está siendo sometida a trabajos de reforma.