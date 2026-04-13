Salamanca nombra Huéspedes Distinguidos a 76 alumnos militares de Matacán

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha nombrado Huéspedes Distinguidos a los 76 alumnos militares que finalizan su formación en el Grupo de Escuelas de Matacán, en un acto de reconocimiento celebrado en la ciudad.

En concreto, han sido distinguidos los 26 alféreces alumnos de vuelo de la 77ª promoción de la Academia General del Aire y los 50 sargentos alumnos de la 34ª promoción de la Academia Básica del Aire, que han completado su etapa formativa en la Base Aérea y Grupo de Escuelas de Matacán.

Durante su intervención, el alcalde ha subrayado que los alumnos han completado en Salamanca una etapa “exigente, intensa e inolvidable”, destacando el valor de la formación recibida en una institución que, según ha señalado, está profundamente vinculada a la ciudad y a la provincia.

Ayuntamiento de Salamanca

García Carbayo ha puesto en valor las cualidades que requiere la carrera militar, como la disciplina, la serenidad, la capacidad de sacrificio y la responsabilidad, afirmando que estas virtudes “ennoblecen el uniforme y prestigian a las Fuerzas Armadas españolas”.

Asimismo, Carbayo ha destacado la acogida de Salamanca durante la estancia de los alumnos, a la que ha definido como una ciudad Patrimonio de la Humanidad, universitaria, hospitalaria y abierta al mundo.

El alcalde también ha agradecido el trabajo del coronel jefe de la base aérea de Matacán y director del Grupo de Escuelas, José Ignacio Ruiz de Eguilaz Martín, subrayando la importancia de la Base Aérea como símbolo de excelencia y vínculo entre el Ejército del Aire y la ciudad.