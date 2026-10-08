Salamanca ha registrado un total de 617 casos activos de violencia de género durante el pasado mes de septiembre, lo que supone un descenso de siete casos, un 1,12% con respecto al mes de agosto. Así lo ha apuntado en su nuevo informe el Ministerio del Interior a través del Sistema VioGén.

De ellos, en un total de 319 casos las mujeres cuentan con menores a su cargo. De ellos, 12 son los que se encuentran en riesgo, en concreto en nivel medio.

Por otro lado, se encuentran los casos de especial relevancia, que se sitúan en un total de 89. De ellos, 86 se encuentran en riesgo medio y los tres restantes en nivel alto de riesgo.

En cambio, en cuanto a los niveles de riesgo, un total de 505 casos son de nivel bajo, mientras que 109 se encuentran en un nivel medio de riesgo y los tres últimos en nivel alto.