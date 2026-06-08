Salamanca registró 14 redes de abastecimiento de agua con incumplimientos de aptitud para el consumo en 2025

Salamanca cerró 2025 con 14 redes de distribución de agua que registraron incumplimientos de aptitud para el consumo humano dentro del programa específico de vigilancia de contaminantes químicos de origen geológico de la Junta de Castilla y León.

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Así se desprende del último informe sobre la calidad de las aguas de consumo humano elaborado por la Consejería de Sanidad y recogido por la agencia Ical. En el conjunto de la Comunidad, 117 de las 401 redes sometidas a control presentaron algún incumplimiento, lo que representa el 29,2 por ciento del total analizado.

Este programa de vigilancia se centra en abastecimientos cuya agua procede de captaciones subterráneas y que, debido a las características geológicas del terreno, pueden contener concentraciones elevadas de elementos como arsénico, nitratos, manganeso, hierro, plomo, cromo, aluminio, fluoruros, sodio o sulfatos.

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