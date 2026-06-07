Salamanca rueda contra el acoso escolar en su octava ruta motera

Salamanca ha sido escenario este domingo de la octava edición de la ruta motera “Ruedas Contra el Bullying”, una iniciativa organizada por ASCBYC con el objetivo de visibilizar y concienciar sobre el acoso escolar.

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La actividad ha comenzado en el parque de La Alamedilla, donde se han concentrado los participantes antes de iniciar el recorrido previsto.

Desde allí, la ruta ha continuado hacia la localidad de Sardón de los Frailes, realizando una parada intermedia en Valverdón.