Para cubrir estas prestaciones, el Gobierno central destinó una nómina bruta de 3,12 millones de euros en territorio salmantino

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) continúa consolidándose en Salamanca. Según los datos publicados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la provincia registró 16.605 beneficiarios el pasado mes de mayo, repartidos en 5.644 hogares. Con estas cifras, Salamanca se sitúa como la tercera provincia de Castilla y León con mayor impacto de esta ayuda, solo superada por Valladolid ,24.135 personas, y León con 22.345.

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Para cubrir estas prestaciones, el Gobierno central destinó una nómina bruta de 3,12 millones de euros en territorio salmantino. En el conjunto de la Comunidad, el número total de beneficiarios alcanzó las 112.236 personas, con un gasto de 20,47 millones, liderando la tabla León con 4,98 millones de euros abonados y Valladolid con 4,32 millones.

A nivel nacional, el IMV protegió en mayo a 2,63 millones de personas, un 20% más que el año anterior, en 862.859 hogares, con un desembolso global que ascendió a 500,2 millones de euros y una cuantía media por hogar de 538,7 euros.