Salamanca volverá a alzar la voz en la lucha contra la crisis de la vivienda

La lucha contra la crisis de la vivienda sigue dando la vuelta a España. Mientras la acampada que conquista la Puerta del Sol desde el pasado sábado acapara la mayoría de la atención, movilizaciones y acampadas recorren las ciudades de España.
Salamanca, por su parte, no se ha quedado atrás. Después de la manifestación celebrada el pasado jueves 24 de octubre en solidaridad con Maricarmen a las 19:00 horas, llega una nueva convocatoria. Desde la Asamblea de Inquilinas de Salamanca, convocan una concentración frente a la Subdelegación del Gobierno este domingo 4 de octubre a las 12:00 horas.
Así, bajo el lema: '¡Todas las casas para la clase trabajadora! Porque nuestras vidas están por encima de sus beneficios', la asociación invita a los vecinos de Salamanca a sumarse a las movilizaciones por la vivienda de todo el estado este fin de semana.