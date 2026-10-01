Salamanca volverá a alzar la voz en la lucha contra la crisis de la vivienda

La lucha contra la crisis de la vivienda sigue dando la vuelta a España. Mientras la acampada que conquista la Puerta del Sol desde el pasado sábado acapara la mayoría de la atención, movilizaciones y acampadas recorren las ciudades de España.

Publicidad Publicidad

Salamanca, por su parte, no se ha quedado atrás. Después de la manifestación celebrada el pasado jueves 24 de octubre en solidaridad con Maricarmen a las 19:00 horas, llega una nueva convocatoria. Desde la Asamblea de Inquilinas de Salamanca, convocan una concentración frente a la Subdelegación del Gobierno este domingo 4 de octubre a las 12:00 horas.