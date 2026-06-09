Salamanca vuelve a apostar por el programa de animación a la lectura ‘Al aire libro’ durante los meses de julio y agosto

El Ayuntamiento de Salamanca vuelve a aportar un año más por el programa de animación a la lectura ‘Al aire libro’, que tendrá lugar durante los meses de julio y agosto.

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Se trata de la octava edición de este programa que promueve la lectura y el ocio de calidad en familia, aunar propuestas culturales con entornos naturales y crear espacios de lectura innovadores y creativos.

La intención es crear 'bibliotecas portátiles' con actividades de cuentacuentos, talleres y otras propuestas de animación lectora y creatividad para un público familiar en un espacio natural.

Las atividades se desarrollarán en el parque de San Francisco en julio, aunque se trasladarán al parque de los Jesuitas en el mes de agosto.

Cada día se dará comienzo con treinta minutos de lectura inicial de libros para bebés, álbumes ilustrados, cuentos en inglés, cómics y libros informativos. A 12:00 horas tendrá lugar la sesión de narración y a las 12:45 horas se llevará a cabo un pequeño taller de creatividad en el que se entrega a cada familia un kit de materiales para que realice la actividad propuesta.

Para poder participar en el programa es imprescindible reservar plaza previamente, permitiéndose una unidad familiar, compuesta por un adulto y dos niños como máximo, durante una semana.