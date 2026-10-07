Serrada pone cifras al problema de la vivienda en Salamanca: un 8% más de alquiler y un 17% más de compra

El secretario general y diputado en el Congreso del PSOE de Salamanca, David Serrada, ha ofrecido este miércoles una rueda de prensa en la que ha centrado buena parte de su intervención en la situación de la vivienda, un problema que, según ha señalado, ha provocado una "alarma generalizada" y un creciente malestar entre los ciudadanos.

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Serrada ha comenzado su comparecencia haciendo referencia a los últimos datos de desempleo, destacando que Salamanca cuenta actualmente con 15.397 personas desempleadas, una cifra que ha considerado positiva y que, a su juicio, debe ser motivo de satisfacción "independientemente de lo que uno vote o piense".

Tras ello, el dirigente socialista se ha centrado en la vivienda y en las dificultades que están encontrando muchas personas para poder afrontar el alquiler o acceder a una vivienda.

Uno de los principales datos aportados durante la rueda de prensa ha sido la evolución de los precios en Salamanca. Según Serrada, el alquiler ha subido un 8% durante el último año, mientras que el precio de compra de la vivienda, incluyendo la vivienda nueva y usada, ha aumentado un 17%.

Serrada señala a la Junta por no aplicar la Ley de Vivienda El diputado socialista ha insistido en que las competencias en materia de vivienda corresponden fundamentalmente a las comunidades autónomas y ha señalado directamente a la Junta de Castilla y León por su decisión de no aplicar la Ley de Vivienda.

Serrada ha defendido que Salamanca podría acogerse a la declaración de zona tensionada y que esta medida permitiría aplicar mecanismos destinados a contener los precios de los alquileres, además de ofrecer determinados incentivos y garantías a los propietarios.

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En este sentido, ha criticado la postura mantenida por el Partido Popular y ha señalado también al Ayuntamiento de Salamanca por su oposición a determinadas medidas de la Ley de Vivienda.

"Cuando uno toma una mala decisión, ¿quién la paga?", ha planteado Serrada, defendiendo que las consecuencias de la falta de aplicación de estas medidas terminan recayendo sobre los ciudadanos a través de unos alquileres cada vez más elevados.

Serrada también ha puesto sobre la mesa la financiación destinada por el Gobierno de España a las comunidades autónomas para desarrollar políticas de vivienda.

Ha recordado que durante el plan de vivienda correspondiente al periodo 2022-2025 Castilla y León recibió 78 millones de euros, mientras que el nuevo plan, con vigencia hasta 2030, contempla 226 millones de euros para la comunidad.

Para el dirigente socialista, este incremento supone prácticamente triplicar los fondos disponibles y plantea una cuestión a la Junta: qué hizo con los 78 millones anteriores y qué medidas piensa poner en marcha con los 226 millones del nuevo plan.

Los alquileres de temporada, otro de los focos del problema El socialista salmantino también ha puesto el foco en los alquileres de temporada, especialmente relevantes en una ciudad universitaria como Salamanca.

A su juicio, este tipo de contratos puede favorecer una subida de los precios cuando llega el momento de renovarlos, especialmente en aquellos casos en los que estudiantes o trabajadores se ven obligados a firmar contratos de pocos meses.

También ha criticado el alquiler por habitaciones cuando se utiliza para incrementar el precio final de una vivienda y ha defendido medidas que permitan evitar que esta fórmula termine encareciendo todavía más el acceso a la vivienda.

Préstamos al 0% y 400 millones para construir vivienda Serrada ha detallado además algunas de las nuevas medidas que se pretenden impulsar desde el Gobierno de España. Entre ellas se encuentra la concesión de préstamos al 0% de hasta 50.000 euros, así como una partida adicional de 400 millones de euros destinada a la construcción de vivienda.

También se contempla, según ha explicado, reforzar las garantías para los pequeños propietarios en caso de impago, de manera que puedan contar con cobertura legal y financiera por parte de la Administración.

El diputado socialista ha defendido que estas medidas buscan actuar sobre las dos partes del mercado, proteger al pequeño propietario y, al mismo tiempo, evitar condiciones abusivas para quienes viven de alquiler.