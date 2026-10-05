El transporte metropolitano de Salamanca y su alfoz será uno de los asuntos clave que centrarán el próximo pleno de las Cortes de Castilla y León, previsto para este martes y miércoles, 6 y 7 de octubre. La sesión abordará además las políticas de vivienda de la Junta en plena oleada de protestas sociales, coincidiendo con la aprobación del límite de gasto no financiero para 2027, fijado en 15.104,54 millones de euros como primer paso de los nuevos presupuestos.

Publicidad Publicidad

El control al Ejecutivo arrancará este martes a las 16:00 horas con preguntas al presidente, Alfonso Fernández Mañueco, sobre la gestión autonómica en vivienda. La oposición también fiscalizará diversas demandas territoriales, desde la sanidad en la Región Leonesa hasta infraestructuras en el resto de provincias, destacando la movilidad salmantina.