UPL llevará a las Cortes la restauración de los pretiles del Puente Romano de Salamanca

Unión del Pueblo Leonés llevará a las Cortes de Castilla y León la restauración de la parte interior de los pretiles del Puente Romano, donde se ha situado una lechada blanca que los leonesistas han considerado que rompen con la estética tradicional de dicha parte del Puente Romano.

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De este modo, UPL pedirá una valoración sobre dicha restauración que “rompe con la estética” planteando que “estos pudiesen quedar con piedra vista, o que de emplear un revocado no fuese blanco, sino de un tono más acorde al de la piedra del puente”.

UPL ha querido recordar que “se trata de un monumento que hunde sus orígenes en época romana, habiéndose construido en el siglo I, constituyendo una infraestructura básica y fundamental para la Calzada de la Plata romana, al permitir cruzar un importante río como el Tormes, conectando con ello Salmántica con el sur de la Península Ibérica a través de dicho puente y calzada”.

Asimismo, han destacado que “a lo largo de sus cerca de 2.000 años de historia, el Puente Romano de Salamanca (conocido también tradicionalmente como Puente Mayor) ha ido sufriendo diversas reparaciones, siendo la más importante la acaecida tras la Riada de San Policarpo de 1626, que destruyó una parte del puente, la más alejada de la ciudad, hecho que conllevó que tras su reconstrucción dicha parte del puente fuese conocida como ‘Puente Nueva’ y la parte más cercana a la ciudad ‘Puente Vieja’, conservando esta última 15 de los 26 arcos originales romanos del monumento”