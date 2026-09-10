Vuelven las Noches del Patrimonio con dos jornadas llenas de cultura, danza y arte

Desde este jueves a las 10:00 horas, ya está disponible la programación de Las Noches del Patrimonio. En concreto, esta vez, la cultura cobrará vida durante dos jornadas: este viernes 11 y este sábado 12 de septiembre.

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De esta manera, Salamanca se convierte en un gran escenario cultural, este año con una jornada más a la habitual, sumándose de esta manera a la celebración conjunta de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España y reforzando el compromiso de la ciudad con la conservación, difusión y disfrute de su patrimonio.

Así lo ha presentado este jueves 10 de septiembre el concejal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Salamanca, Ángel Fernández Silva. Esta serie de actividades se enmarcan dentro de tres apartados: ‘Escena Patrimonio’, ‘Abierto Patrimonio’ y ‘Vive Patrimonio’.

Tal y como ha apuntado Fernández Silva, Las Noches de Patrimonio coinciden con las Ferias y Fiestas de Salamanca, "integrándose así dentro de unos días en los que existe un gran ambiente en la ciudad": "Así, estas dos citas tendrán música, danza, teatro y sobre todo mucho patrimonio con actividades, la mayoría al aire libre y la mayoría con carácter gratuito. Las Noches del Patrimonio convertirán a Salamanca en un gran escenario cultural".

‘Escena Patrimonio’ En primer lugar, se encuentra ‘Escena Patrimonio’, que contará con dos propuestas de acceso gratuito hasta completar aforo. El viernes 11 de septiembre, a las 19:00 horas, los jardines de Santo Domingo acogerán el estreno absoluto de ‘Hábita’, de Melania Olcina, intérprete, coreógrafa y videoartista española. La creación fusiona meditación sonora y cuerpo poético a través de una propuesta en la que lo natural y lo inconsciente se convierten en materia artística.

Las melodías surgidas de la improvisación se transforman en poemas corporales, mientras el piano adquiere una nueva dimensión como objeto escénico, explorando su presencia física, sus sonoridades y su potencial simbólico. El resultado es un ritual sonoro y visual que transita entre el concierto, la instalación y la danza.

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El sábado 12 de septiembre, a las 22:30 horas, la plaza del Concilio de Trento acogerá ‘De Neandenthal a Sapiens’, un espectáculo de gran formato con música en directo que combina artes escénicas, patrimonio arquitectónico y tecnología audiovisual.

La propuesta incorpora videomapping sobre fachadas y espacios patrimoniales y el sonido de órganos históricos interpretados en directo. El proyecto está impulsado por David Vento Dance Theater, dirigida por el coreógrafo y artista multidisciplinar David Vento, y Logela Multimedia, compañía especializada en creación audiovisual, videomapping y experiencias escénicas interactivas.

‘Abierto Patrimonio’ El programa Abierto Patrimonio permitirá disfrutar de dos jornadas de puertas abiertas, visitas guiadas y recorridos teatralizados en diferentes espacios de la ciudad. Por su parte, Ieronimus tendrá acceso libre de 22:30 a 00:30 horas, mientras que Scala Coeli, Monumenta Salmanticae, el Centro de Interpretación de las Murallas Salmantinas y la Iglesia de la Vera Cruz podrán visitarse de 21:00 a 00:00 horas. En ese mismo horario se podrá visitar el Museo del Cerro de San Vicente y disfrutar de la experiencia de realidad virtual en el Pozo de Nieve y el Botánico.

El Parque Arqueológico del Botánico permanecerá abierto para recorrido libre de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:30 horas. La Cueva de Salamanca podrá visitarse de 20:00 a 23:00 horas; el Museo de Historia de la Automoción, de 20:00 a 00:00 horas; y el Museo del Comercio, de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.

La programación incorpora asimismo visitas guiadas al Parque Arqueológico del Botánico, con las nuevas gafas de realidad virtual, el viernes y sábado, a las 20:30 horas. En cuanto a las propuestas teatralizadas, el Museo de Historia de la Automoción ofrecerá visitas los días 11 y 12 de septiembre, a las 21:00 horas.

El recorrido ‘Oculto en el Cielo de Salamanca’ se podrá realizar el viernes 11, con tres pases, a las 18:30, 19:00 y 19:30 horas, mientras que el sábado 12, a las 20:00 horas, tendrá lugar la visita ‘Lo que la Escuela de Salamanca aportó al mundo’.

‘Vive Patrimonio’ El apartado Vive Patrimonio incluye una propuesta familiar en la Fonda Veracruz, los días 11 y 12 de septiembre, con un recorrido virtual y viaje sensorial por Ieronimus, a cargo de Vrem y MacGui VídeoImagen. La actividad podrá realizarse de 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 horas.