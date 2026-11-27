La Diputación de Salamanca ha aprobado una segunda convocatoria de subvenciones destinada a financiar la instalación y el mantenimiento de cajeros automáticos en los municipios que forman parte de la zona de intervención del Plan Socioeconómico de La Raya.

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La convocatoria, aprobada mediante el Decreto de Presidencia número 6666/26, de fecha 16 de noviembre de 2026, cuenta con una dotación económica total de 35.000 euros y tiene como objetivo facilitar el acceso a los servicios bancarios en los municipios rurales de esta zona de la provincia.

Los beneficiarios de estas ayudas serán los municipios incluidos en el ámbito de actuación del Plan Socioeconómico de La Raya, aprobado por la Junta de Castilla y León y cuya relación figura en el Anexo I de la convocatoria.

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En cuanto al plazo para presentar las solicitudes, los ayuntamientos interesados dispondrán de 10 días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

Esta segunda convocatoria busca contribuir a mejorar los servicios disponibles en los pequeños municipios salmantinos, donde la falta de oficinas bancarias y cajeros automáticos supone una dificultad añadida para los vecinos, especialmente para las personas mayores y quienes tienen más problemas para desplazarse.

La información completa de la convocatoria puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.