El Teatro de la Villa de Alba de Tormes será escenario el próximo domingo 6 de diciembre de la representación de ‘Secundario. Vida de un cómico de provincias’, de la compañía Teatro de Poniente. La función comenzará a las 19:00 horas y contará con entrada gratuita hasta completar aforo.

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La propuesta, protagonizada por Antonio Velasco, está dirigida al público adulto y plantea un recorrido entre la comedia y la tragedia para rendir homenaje a la figura del actor secundario, una pieza fundamental del mundo de la interpretación que, en muchas ocasiones, permanece alejada de los focos.

A través de este monólogo, el público se adentrará en la intimidad del camerino del protagonista, justo antes de que se levante el telón. En ese espacio de soledad y reflexión, el actor comparte sus miedos, recuerdos y vivencias sobre las tablas, en un recorrido en el que también tienen cabida algunas de las grandes leyendas del teatro y fragmentos de sus obras favoritas.

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La representación forma parte de la programación de Circuitos Escénicos de Castilla y León y será la última cita de este calendario cultural en Alba de Tormes durante 2026.

El ciclo ha llevado este año hasta el Teatro de la Villa un total de seis propuestas escénicas. La programación arrancó en enero con ‘Vulgarcito’, de La Chana; continuó en abril con ‘Magia entre ratones’, de Fernando Saldaña; y regresó en septiembre con ‘Chiflados’, de Teatro La Sonrisa.

En octubre fue el turno de la propuesta musical ‘EN3JAZZ’, mientras que en noviembre llegó ‘Disco Fiesta’, de Kamarú Teatro. Ahora, ‘Secundario’ pondrá el broche final a una programación que ha acercado diferentes disciplinas artísticas al público albense.