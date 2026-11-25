El Ayuntamiento de Alba de Tormes está llevando a cabo la renovación de las luminarias interiores y exteriores del CEIP Santa Teresa, una actuación que permitirá sustituir un total de 314 puntos de luz con el objetivo de mejorar la iluminación de las instalaciones y reducir el consumo eléctrico.

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Los trabajos cuentan con una inversión de 10.648 euros y se desarrollan al amparo de la convocatoria de subvenciones de la Diputación de Salamanca destinada a municipios de menos de 20.000 habitantes para el fomento de las energías renovables y medidas de ahorro y eficiencia energética.

El concejal de Urbanismo, José García, ha señalado que esta intervención busca adaptar las instalaciones escolares a criterios de eficiencia energética y optimizar los costes derivados del consumo eléctrico.