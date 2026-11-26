El Taller de Memoria del Ayuntamiento de Alba de Tormes ha comenzado con una participación superior a las 60 personas. Aunque las sesiones ordinarias del programa se desarrollarán en el Edificio Multiusos, la jornada inaugural y presentación oficial tuvieron lugar en el salón de plenos del consistorio.

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La iniciativa, impulsada desde el área de Bienestar Social bajo la denominación #Albasenior, está orientada a trabajar y mejorar capacidades cognitivas esenciales como la atención, el lenguaje, la memoria y la orientación a través de dinámicas y actividades diseñadas específicamente para ello.

Durante la presentación, la concejal de Bienestar Social, Lourdes Vaquero, destacó que este programa "desde su inicio siempre ha sido un éxito agradeciendo la inscripción a todas las personas que han participado en el programa". Asimismo, se ha optado por adelantar el comienzo del curso a noviembre —frente a ediciones anteriores que solían extenderse de enero a mayo o junio— ante la buena acogida cosechada y la demanda registrada.

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Las sesiones semanales se celebrarán los miércoles en el Edificio Multiusos, distribuidas en dos turnos, a las 11:30 y a las 12:30 horas, con el objetivo de facilitar la organización y la participación de los asistentes.