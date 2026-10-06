Arranca la trigésima edición de la Muestra de Teatro Aficionado de El Encinar

La XXX Muestra de Teatro Aficionado El Encinar, organizada conjuntamente por el Ayuntamiento de Terradillos y la Asociación Cultural ‘Aquí se hace Teatro’ de Terradillos-El Encinar y con la colaboración de la Diputación, arranca este fin de semana. En su treinta aniversario la organización ha apostado por seis grupos de teatro. Así, este sábado 10 de octubre la obra representada será ‘Cantando bajo las balas’, de Stress de Quatre (Valencia), el domingo 11 ‘Esopo’, de Teatre del Talión (Lleida); el sábado 17 ‘Diario íntimo de Adán y Eva’, de Rayuela Teatro (Alicante); el 18 ‘Senectute’, de Druida Teatro (Alcobendas, Madrid); el sábado 24: ‘El legado’, de Telón Negro (Segovia) y el domingo 25: ‘Nadie es inocente’, a cargo del grupo local Aquí se hace Teatro.

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Todas las representaciones comenzarán a las 20:00 horas en el salón La Fábula de Javier Bueno y estarán dirigidas a mayores de 14 años, con acceso para menores acompañados. Las entradas tienen un precio de 2 euros y se pueden retirar en la Biblioteca Municipal hasta completar el aforo. Como en anteriores ediciones, la muestra combina el apoyo a la creación y participación teatral aficionada con su dimensión social y solidaria. En esta ocasión, la recaudación obtenida se destinará a ALCER Salamanca, Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón.