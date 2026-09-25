La ayuda para bares y centros de ocio de la Junta llega a 119 pueblos de Salamanca

La Consejería de la Presidencia ha resuelto la convocatoria de ayudas para el mantenimiento de bares y centros de ocio y convivencia en los pequeños municipios y entidades locales menores de la Comunidad, con 1.086 establecimientos beneficiarios y una inversión de 3.258.000 euros. De ellos, Salamanca recibirá 119 ayudas para 118 municipios y 1 pedanía por un importe total de 357.000 euros.

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La resolución, publicada en el BOCyL, incrementa en 153 el número de establecimientos apoyados respecto a 2025, un 16,4 % más, y eleva en 459.000 euros, con el mismo porcentaje de incremento, la cuantía total destinada a esta línea. Todas las provincias han visto incrementado el número de establecimientos que recibirán la ayuda respecto al año pasado.

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha destacado su satisfacción por el aumento en el número de centros beneficiarios y ha subrayado que “se trata de una iniciativa profundamente vinculada al territorio, mediante la cual la Junta de Castilla y León pone de manifiesto su compromiso con las necesidades del medio rural; una política tangible que nuevamente cuenta con el respaldo de las administraciones locales, y que planeamos fortalecer en los próximos años”.

La ayuda individual es de 3.000 euros y está destinada a sufragar los gastos corrientes necesarios para el funcionamiento de estos establecimientos, entre ellos los suministros de agua, electricidad, gas y otros combustibles, así como los servicios de internet, televisión o plataformas audiovisuales.

En este sentido, González Gago ha subrayado que “en la mayoría de las ocasiones, el bar es el último reducto para la socialización, y su existencia puede marcar la diferencia para quien pueda estar planteándose si quedarse a vivir en el pueblo o irse a otro lugar con mayor actividad”.

La Junta quiere que estos establecimientos puedan seguir ampliando su utilidad para los vecinos. Por ello, a partir de 2027 se prevé duplicar la cuantía de la ayuda, con otros 3.000 euros a mayores, hasta los 6.000 euros, cuando el centro de ocio y convivencia incorpore además una pequeña tienda de productos básicos de alimentación, higiene y limpieza.

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