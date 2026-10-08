Castilla y León refuerza la lucha contra los incendios con 29 helicópteros y un avión de coordinación

La Junta de Castilla y León ha dado luz verde a la contratación de 29 helicópteros y un avión de coordinación para reforzar el operativo de prevención y extinción de incendios forestales INFOCAL. El contrato sale a licitación por 93,6 millones de euros y tendrá una vigencia de tres años, entre junio de 2027 y junio de 2030.

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Los 30 medios aéreos estarán distribuidos en 21 bases de toda Castilla y León y tendrán como principal objetivo mejorar la respuesta ante los incendios forestales.

El dispositivo contará con 11 helicópteros ligeros, seis medianos y 12 semimedianos, encargados principalmente de trasladar a las cuadrillas hasta las zonas afectadas y realizar descargas de agua sobre los incendios.

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Un avión para dirigir las operaciones El nuevo dispositivo incorporará además un avión de coordinación, que tendrá como misión dirigir a los medios aéreos durante las extinciones, realizar labores de vigilancia y permitir la transmisión de imágenes y vídeo en tiempo real.