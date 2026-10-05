El parque infantil de la plaza Castilla y León de Santa Marta de Tormes estrena una nueva imagen

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ha presentado este lunes la finalización de su nueva actuación en el parque de la plaza Castilla y León, donde se ha llevado a cabo una importante renovación que "permite ampliar las posibilidades de juego, mejorar la seguridad y dotar al espacio

de nuevo equipamiento".

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Así, una de las principales novedades es la incorporación de un nuevo juego modular que sustituye al elemento que ocupaba hasta ahora la zona central del parque, que será instalado en otro parque municipal. Además, también se encuentra la realización de un pavimento continuo de seguridad, adaptando así el suelo a las nuevas dimensiones y características de la zona de juegos.

Según apunta el Ayuntamiento, esta intervención se completará con la instalación de nuevos metros de vallado de madera, prolongando el cerramiento existente hasta completar el perímetro

del parque y reforzar la delimitación y seguridad de toda la zona infantil.