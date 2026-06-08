Recortes y diversión durante este lunes en la capea de Villares de la Reina

Villares de la Reina sigue de fiesta. Si hace unos días Panorama situaba en lo más alto de la provincia a la localidad charra, este lunes se ha realizado una capea en la que han participado cientos de personas.

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De este modo, los y las valientes han salido al ruedo para demostrar sus recortes a la par que se divertían. Eso sí, a pesar de transcurrir todo con total normalidad, un par de mozos han sido revolcados por una de las vaquillas, sin causar heridos.

Villares Capea Popular. (38)

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